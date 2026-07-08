CÔTE D'OR
Feux de forêt en Côte-d’Or - Les incendies de Fleurey-sur-Ouche et Morey-Saint-Denis sous contrôle
Publié le 08 Juillet 2026 à 09h41
Les sapeurs-pompiers de la Côte-d’Or ont fait un point de situation ce mercredi matin à 9 heures concernant les feux de forêt qui ont mobilisé d’importants moyens de secours mardi.
À Fleurey-sur-Ouche, l’incendie a été fixé au cours de la nuit. Le dispositif a été allégé, mais près de 30 sapeurs-pompiers restent mobilisés avec cinq camions-citernes feux de forêt, ainsi que des moyens de commandement et de soutien. Les opérations de surveillance et de noyage des points chauds doivent se poursuivre durant une partie de la journée. La surface parcourue par les flammes est estimée à 24 hectares.
À Morey-Saint-Denis, les secours poursuivent également les opérations de surveillance et de noyage des derniers foyers résiduels. Trois camions-citernes feux de forêt et des moyens de commandement demeurent engagés sur place. La surface brûlée est estimée à 3,5 hectares.
Les deux incendies sont désormais sous contrôle, mais les opérations de sécurisation se poursuivent afin d’éviter toute reprise de feu.
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