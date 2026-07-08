Malgré l'annulation du Rallye de la Côte Chalonnaise, la boutique éphémère est ouverte

Suite à l'annulation Préfectorale pour risque incendies dont le rallye a été frappé ce mardi , nous n'avons pu ouvrir notre boutique officielle et vous offrir à la vente les articles personnalisés habituels.



Nous ouvrons donc une boutique éphémère au Clos Bourguignon

12 avenue Monnot

à Chalon sur Saône

ce samedi 11 juillet de 9:00 à 12:00



Vous y trouverez :

Tee shirt de l'édition

Casquettes

Tour de cour anniversaire et badge supporter

Plaque rallye

autocollants

Affiches et programmes

Notre équipe boutique vous attends de pieds fermes .

N'hésitez pas à partager avec vos amis passionnés, pensez à vos cadeaux à faire, faire vous plaisir simplement à petits prix.

En nous aidant de la sorte vous œuvrez au redémarrage de notre rallye en 2027, les mois qui vont venir vont être très compliqués financièrement pour l'épreuve.

Merci à vous pour le geste que vous pourrez faire.

Grace à vous tous nous reviendrons plus forts en 2027....

Merci à tous

Le Comité d'Organisation