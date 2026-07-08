Côte chalonnnaise
Malgré l'annulation du Rallye de la Côte Chalonnaise, la boutique éphémère est ouverte
Publié le 08 Juillet 2026 à 09h16
Attention uniquement samedi matin au Clos Bourguignon.
Suite à l'annulation Préfectorale pour risque incendies dont le rallye a été frappé ce mardi , nous n'avons pu ouvrir notre boutique officielle et vous offrir à la vente les articles personnalisés habituels.
Nous ouvrons donc une boutique éphémère au Clos Bourguignon
12 avenue Monnot
à Chalon sur Saône
ce samedi 11 juillet de 9:00 à 12:00
Vous y trouverez :
Tee shirt de l'édition
Casquettes
Tour de cour anniversaire et badge supporter
Plaque rallye
autocollants
Affiches et programmes
Notre équipe boutique vous attends de pieds fermes .
N'hésitez pas à partager avec vos amis passionnés, pensez à vos cadeaux à faire, faire vous plaisir simplement à petits prix.
En nous aidant de la sorte vous œuvrez au redémarrage de notre rallye en 2027, les mois qui vont venir vont être très compliqués financièrement pour l'épreuve.
Merci à vous pour le geste que vous pourrez faire.
Grace à vous tous nous reviendrons plus forts en 2027....
Merci à tous
Le Comité d'Organisation
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