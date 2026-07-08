Mercurey
Mercurey annule les festivités du 13 juillet
Publié le 08 Juillet 2026 à 09h23
Une annulation concernant l'ensemble - bal, buvette et bien sûr feu d'artifice.
C'est avec regret que nous vous annonçons le report de la fête du 13 juillet, initialement prévue à l'étang.
Compte tenu de la sécheresse, du risque incendie accru dans le secteur rappelé par un arrêté préfectoral, et à la suite de l'incendie survenu le 25 juin sur le massif des Cèdres, la commune a fait le choix de la prudence. Nous préférons ne pas prendre le risque de tirer le feu d'artifice.
L'ensemble des festivités prévues ce soir-là est donc reporté :
• Verre de l'amitié
• Feu d'artifice
• Bal
Rendez-vous courant septembre pour un temps de fête et de convivialité que nous préparons avec soin. Les détails vous seront communiqués prochainement.
Merci de votre compréhension. La sécurité de chacun reste notre priorité.
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