Futsal - Enorme succès du tournoi Elitefustal 71 à l'académie du foot

Organisé par l'Académie du Foot ce dimanche 5 juillet, en partenariat avec Elite game, ce tout premier tournoi de futsal à la Verrerie, a connu un succès retensisant avec 70 joueurs issus de plusieurs villes dont Chalon bien sûr, mais aussi Mâcon et Dijon pour ne citer qu'elles.

En présence de M. Yoann Bougaud, conseiller municipal de Chalon chargé du suivi des événements sportifs, la palme du tournoi est revenu au FC Chat, auteur d'un parcours sans faute avec quatre très belles victoires.

Des artistes à l'honneur

Le tournoi a également été marqué par des activités artistiques. La jeune artiste peintre Lady.eats a exposé ses œuvres et a relevé le défi de créer un tableau tout au long de l’événement. L’association Chaouky & compagnie a proposé une prestation de cirque captivante, tandis que les jeunes rappeurs châlonnais Kdeux et Ms2brazza ont enflammé l’atmosphère. DJ Léon a su mettre l’ambiance, accompagné par des danseurs de la troupe TSN, garantissant une ambiance dynamique et festive. En outre, une entrepreneuse a présenté ses créations de strass pour les dents, ajoutant une touche de créativité à l’événement. Nous remercions également l’association Give pour son soutien précieux durant le tournoi.

Cette première édition a été un véritable succès, réunissant des participants de tous âges et horizons. Elle a mis en lumière le futsal tout en renforçant les liens au sein de la communauté. L’Académie du Football se réjouit déjà de la prochaine édition, avec l’espoir de continuer à célébrer le sport et la solidarité.

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