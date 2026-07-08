Sport
Futsal - Enorme succès du tournoi Elitefustal 71 à l'académie du foot
Par Salvatore BARLETTA
Publié le 08 Juillet 2026 à 15h45
Organisé par l'Académie du Foot ce dimanche 5 juillet, en partenariat avec Elite game, ce tout premier tournoi de futsal à la Verrerie, a connu un succès retensisant avec 70 joueurs issus de plusieurs villes dont Chalon bien sûr, mais aussi Mâcon et Dijon pour ne citer qu'elles.
En présence de M. Yoann Bougaud, conseiller municipal de Chalon chargé du suivi des événements sportifs, la palme du tournoi est revenu au FC Chat, auteur d'un parcours sans faute avec quatre très belles victoires.
Des artistes à l'honneur
Le tournoi a également été marqué par des activités artistiques. La jeune artiste peintre Lady.eats a exposé ses œuvres et a relevé le défi de créer un tableau tout au long de l’événement. L’association Chaouky & compagnie a proposé une prestation de cirque captivante, tandis que les jeunes rappeurs châlonnais Kdeux et Ms2brazza ont enflammé l’atmosphère. DJ Léon a su mettre l’ambiance, accompagné par des danseurs de la troupe TSN, garantissant une ambiance dynamique et festive. En outre, une entrepreneuse a présenté ses créations de strass pour les dents, ajoutant une touche de créativité à l’événement. Nous remercions également l’association Give pour son soutien précieux durant le tournoi.
Cette première édition a été un véritable succès, réunissant des participants de tous âges et horizons. Elle a mis en lumière le futsal tout en renforçant les liens au sein de la communauté. L’Académie du Football se réjouit déjà de la prochaine édition, avec l’espoir de continuer à célébrer le sport et la solidarité.
-
Tchoupy : le petit mâle indépendant au caractère affirmé. Un cœur à adopter au refuge SPA du Chalonnais
-
Futsal - Enorme succès du tournoi Elitefustal 71 à l'académie du foot
-
Roller freestyle : Aïcha Lechere monte sur le podium avant la finale du championnat de France
-
Nuits-Saint-Georges - Important incendie dans un entrepôt du garage Mercedes Aubin
-
ESCRIME - Assemblée générale de La Riposte : un club numéro 1 du département
-
Une tempête de grêle ce dimanche en fin de journée dans le Doubs
-
Dominique Dufour, préfet de Saône-et-loire : «Je n’exclus pas de rendre obligatoire le port du casque sur les trottinettes»
-
Pour Marine, de la Star Ac’ aux Nuits Bressanes il n’y avait qu’un pas…
-
TotalEnergies inaugure sa plus grande toiture solaire en France en Saône et Loire
-
ORAGES - La Saône et Loire bascule en vigilance orange
-
L'édition 2026 du Rallye de la Côte Chalonnaise interdite sur décision préfectorale
-
Fidèle d'info-chalon, elle s'interroge sur les feux d'artifice tirés samedi soir à Chalon
-
On a frôlé les 1000 personnes à Crissey pour la fête de la musique organisée par le "Criss’Bar". Retour en images.
-
Palinges, Thurey, Ouroux-sur-Saône.. les feux se multiplient ce dimanche après-midi
-
Chalon-sur-Saône : Beau succès pour la 10ème journée de dépistage gratuite du Grand Chalon
-
Crossfit Chalon déménage et double sa surface d'accueil devant le succès du concept
-
URGENCES HOPITAL DE CHALON - 9,5 heures d'attente ce lundi
-
TOUR DE FRANCE - Tout le détail pratique de la circulation et du stationnement dans le centre de Chalon du 14 au 16 juillet
-
La résurrection contagieuse des Nuits Bressanes
-
Stratosphérique Christophe Maé, l’astre solaire de la 1ère soirée des Nuits Bressanes
-
Les patients du kiné Renko Zelenkauskis offrent des piscines à la SPA du Chalonnais
-
Élios, le noble chow-chow. Un cœur à adopter au refuge SPA du Chalonnais