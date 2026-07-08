Roller freestyle : Aïcha Lechere monte sur le podium avant la finale du championnat de France

Troisième à La Crau, la Chalonnaise abordera la finale du championnat de France avec confiance. Plus de détails avec Info Chalon.

Licenciée au club En Roue Libre de Chalon-sur-Saône, Aïcha Lechere a réalisé une belle performance ce week-end du 3 au 5 juillet 2026, à l'occasion de l'avant-dernière manche du Championnat de France de roller freestyle Big Rampe.

La Chalonnaise était engagée lors de la 3ème édition du M Glisse Contest, organisée au Vallon du Soleil, à La Crau, près de Toulon (Var). Face à un plateau relevé, elle a su tirer son épingle du jeu en décrochant une encourageante 3ème place, synonyme de podium avant le dénouement de la saison.

Bravo Aïcha pour ce magnifique podium ! Cette 3ème place récompense tout le travail et la détermination que tu mets dans ta passion.

Comme nous l'explique Corentin Bonnet, éducateur sportif au sein d'En Roue Libre, cet excellent résultat lui permet d'aborder la dernière étape du championnat de France «avec confiance».

La finale se déroulera dans le cadre du Festival des Arts et Sports Urbains (FASU), au skatepark de Gap (Hautes-Alpes).

Organisée par le champion Roman Abrate et le club de roller Crash, la 24ème édition du festival se tiendra du samedi 11 au mardi 14 juillet 2026. Pour cette grande fête des sports urbains, 200 à 250 riders en roller et en trottinette sont attendus, avec au programme les finales nationales des championnats de France, des démonstrations et un spectacle de très haut niveau.

Avec ce podium obtenu à La Crau, Aïcha Lechere confirme sa progression cette saison et tentera désormais de conclure le championnat sur une nouvelle belle performance à Gap, où se joueront les derniers classements nationaux.

Aïcha, bonne chance pour cette dernière étape, tout Chalon est derrière toi, et donne le meilleur de toi-même !

(Photos gracieusement fournies par Corentin Bonnet)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati