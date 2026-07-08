ESCRIME - Assemblée générale de La Riposte : un club numéro 1 du département

Le club de La Riposte de Chalon, et son président Arnaud Burck, organisaient sa traditionnelle assemblée générale ce samedi 4 juillet. En présence de Yoann Bougaud, conseiller délégué au suivi des évènements associatifs et pour l’OMS son vice-président Jean-Luc Durand, l'AG a confirmé la bonne santé d'une Riposte qui se place au rang de numéro 1 du département en terme de licenciés. 123 au total, dix de moins que l'année précédente, mais "plutôt bien" dixit Arnaud Burck. "On ne peut que se vanter de ce bilan" ajoutait le président chalonnais.

Premier sur le plan départemental, deuxième en Bourgogne et sur la dernière marche du podium de la Bourgogne/Franche-Comté au nombre de ses licenciés entendons-nous bien, La Riposte peut se vanter également d'une saison sportive parfaitement réussie. Avec en point d'orgue la médaille d'or aux Jeux méditerranéens de Léonore Rémy en M15 épée. Une performance de choix mais pas la seule de cette Riposte qui en compte dix sur le plan national à l'issue de cette saison. Maël Deneaux, maître d'armes, n'est sans doute pas étranger à cette réussite sportive.

« Cette année reste dans la lignée des deux précédentes avec une montée en puissance du club. Les événements se multiplient et leurs résultats aussi. Notre club se porte bien sur tous les aspects sportifs qu’il couvre. Les progrès ne cessent de se faire mais la dimension atteinte cette année nous oblige à tous y mettre du nôtre » indiquait Maël Denaux, le jeune maître d’armes de 22 ans. Avant de reprendre : « L’objectif pour l’année prochaine est de consolider notre structure et de maintenir ce que nous faisons déjà ».

Concernant la féminisation du club, elle est passée de 20 % à 44 % en trois ans et fait à souligner, Mael Denaux va suivre une formation pour pratiquer l’escrime thérapeutique envers les femmes qui ont subi des violences.

L’AG s’est conclue avec les remerciements du président Arnaud Burck aux différents sponsors qui contribuent à la bonne marche financière et sportive de La Riposte. « Merci à Domaine de l’Evêché, Objectif Code, le groupe Labruyère et Autosécurité. Egalement à l’OMS, à la mairie de Chalon. L’un de nos objectifs se situe dans la recherche de partenaires pour la saison prochaine » concluait Arnaud Burck.

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