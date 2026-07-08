Châtenoy-en-Bresse

Châtenoy-en-Bresse annule son feu d'artifice du 13 juillet

Publié le 08 Juillet 2026 à 20h41

Mais rendez-vous le 13 juillet au soir dans le Parc pour célébrer la République.
Au programme : Une grande soirée festive, chaleureuse et musicale autour de la halle.