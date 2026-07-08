Youn Sun Nah la voix de la douceur à l’intensité de l’extrême sur les notes magiques de Bojan Z au piano.

Après le tumulte des percussions, de la deuxième partie de soirée émanait la douceur et le calme de la culture de Youn Sun Nah dans son tour de chant intitulé "Elles".

Un pur ravissement que cette deuxième partie de soirée du samedi et dernier soir de la 39ème édition de Jazz à Couches.

Ce samedi soir en duo, Youn Sun Nah et Bojan Z dans une complicité sans pareil, ont bousculé les rythmes endiablés du jazz par un concert envoutant mêlant douceur, couleurs musicales du jazz et la nostalgie de ses chanteuses préférées.

Pour sa troisième intervention au festival de Couches, Youn Sun Nah a encore conquis son public avec les chansons de son nouvel album "Elles", en hommage aux chanteuses qui l’ont inspirée, au temps de son adolescence et de sa formation jazz.

Ce tour de chant c’est avec Bojan Z et c’est bien là toute la splendeur de ce duo qui a pris toute son importance, jonglant l’un et l’autre sur les mélodies, la douceur d’une chanson et l’instant suivant avec un autre titre exprimant toute la puissance de la voix de You Sun Nah ou la virtuosité de Bojan Z au piano.