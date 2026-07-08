Culture
Youn Sun Nah la voix de la douceur à l’intensité de l’extrême sur les notes magiques de Bojan Z au piano.
Par Christian CLEAUX
Publié le 08 Juillet 2026 à 23h24
Après le tumulte des percussions, de la deuxième partie de soirée émanait la douceur et le calme de la culture de Youn Sun Nah dans son tour de chant intitulé "Elles".
Un pur ravissement que cette deuxième partie de soirée du samedi et dernier soir de la 39ème édition de Jazz à Couches.
Ce samedi soir en duo, Youn Sun Nah et Bojan Z dans une complicité sans pareil, ont bousculé les rythmes endiablés du jazz par un concert envoutant mêlant douceur, couleurs musicales du jazz et la nostalgie de ses chanteuses préférées.
Pour sa troisième intervention au festival de Couches, Youn Sun Nah a encore conquis son public avec les chansons de son nouvel album "Elles", en hommage aux chanteuses qui l’ont inspirée, au temps de son adolescence et de sa formation jazz.
Ce tour de chant c’est avec Bojan Z et c’est bien là toute la splendeur de ce duo qui a pris toute son importance, jonglant l’un et l’autre sur les mélodies, la douceur d’une chanson et l’instant suivant avec un autre titre exprimant toute la puissance de la voix de You Sun Nah ou la virtuosité de Bojan Z au piano.
Youn Sun Nah n’hésite pas à céder le premier rôle à Bojan Z, lui donnant ainsi la possibilité de s’exprimer par ses doigts sur le clavier et même sur le couvercle du piano, c’est tout un art et des prouesses musicales ne laissant personne indifférent.
Inspirée par ses origines coréennes, Youn Sun Nah a plongé l’auditoire dans le monde zen grâce à ses chansons d’une douceur extrême qu’elle accompagnait parfois elle-même avec de petits instruments traditionnels : piano à pouces, boîte à musique à ruban perforé, petites percussions. Son timbre de voix marqué de douceur et la puissance de sa vocalise font de You Sun Nah une chanteuse exceptionnelle, inoubliable.
Ce duo aura laissé une véritable empreinte dans le festival de Jazz à Couches, sur un final grandiose où le public, debout sous le chapiteau, a ovationné Youn Sun Nah et Bojan Z.
Rencontre avec Youn Sun Nah lors des dédicaces après le concert : extraits
Info Chalon : Pourquoi avoir quitté votre pays pour la France ?
Youn Sun Nah : « Je suis arrivée en France en 1995 pour étudier le jazz, je suis restée 3 ans avant de retourner en Corée. »
IC : Vous sentez-vous plus Coréenne ou Française ?
Youn Sun Nah : « J’habite en Corée, mais je vis en partie en France, l’accueil est merveilleux, j’aime l’hospitalité de la France, le bon vin et les amis. J’ai des souvenirs incroyables, les gens sont tellement adorables... ».
Les élèves du conservatoire ont pris le relais pour une fin de soirée comme il se doit au Jazz à Couches.
C.Cléaux
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