Chalon-sur-Saône : Grosse affluence ce lundi soir au bar ‘le Niepce’ avec les « No Name » !

Le photoreportage info-chalon.Com

Vendredi, à 21 heures, au Bar-Pub « Le Niepce » place de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône, les gérants de l’établissement, Bruno Rodriguez et Stéphanie Kielbasa avaient organisé une soirée concert avec la venue du groupe « No Name ».

Ce groupe, aux influences Pop Rock, composé, de Thierry (Bass), Arnault (guitare électrique), Florent (guitare électrique), Fabien (Batterie) et d’Isabelle (chant) a enchainé avec succès les tubes (Billy Idol « Rebel Yell », Lenny Kravitz « Are You Gonna Go My Way », Niagara « J’ai vu »…).

De bons musiciens, une chanteuse qui assure, une nouvelle fois le groupe No Name a su faire vibrer son public.

Félicitations aux gérants du Bar-Pub « Le Niepce » car l’établissement est devenu un lieu très prisé des chalonnais et grand-chalonnais en quête de concerts de qualité.

A noter que, c’est le groupe ‘Salsa Libertad’ aux influences latines qui a assuré la première partie de cette soirée très festive.

Les membres du groupe ‘No Name’

Les membres du Groupe ‘Salsa Libertad’

Le Photoreportage info-chalon.com

J.P.B