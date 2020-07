24.254 tests pratiqués en Saône-et-Loire ... et combien de positifs ?

Communiqué de la Préfecture de Saône et Loire

Du 11 mai au 26 juillet 2020, 24 254 tests de dépistage Covid 19 ont été menés en Saône-et- Loire. 171 personnes ont été testées positives et 1000 identifiées comme cas contact.

Le 27 juillet, selon l’agence régionale de santé, 9 personnes atteintes du virus Covid 19 étaient toujours hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire. Un patient était pris en charge en réanimation, une personne restait suivie en soins de suite et de réadaptation. Depuis le début de l’épidémie, 774 personnes étaient retournées à domicile après leur hospitalisation pour le Covid 19. En Saône-et-Loire, 201 personnes sont décédées en milieu hospitalier des suites du Covid 19.

Selon le point épidémiologique de Santé publique France du 24 juillet 2020, en Saône-et- Loire, 48 établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) avaient procédé à un signalement d’au moins un cas de Covid 19 entre le 1er mars et le 22 juillet. Sur cette même période, 505 résidents et 380 personnels étaient des cas confirmés de Covid 19. Quatre-vingt-onze résidents étaient décédés de la Covid 19 dans les EHPAD de Saône-et-Loire à la date du 23 juillet.

De nouvelles campagnes de dépistages de l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche- Comté seront organisées en coordination avec la Caisse primaire d’assurance maladie, notamment à destination des personnes vulnérables (près de 249 000 personnes concernées en Saône-et-Loire) et des travailleurs saisonniers.

Le virus circule toujours. Le préfet de Saône-et-Loire, Jérôme Gutton, en appelle au maintien de l’effort individuel et collectif pour faire barrage au coronavirus. Le respect des gestes barrières est toujours d’actualité et doit, plus que jamais, être une priorité.