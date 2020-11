Conservatoire du Grand Chalon : Le bestiaire d'Orphée ou les effets de la musique sur les animaux

Représentez-vous Orphée entouré des animaux de la création, spectateurs fascinés, Orphée qui découvre le pouvoir de sa musique sur ce public uni dans une même écoute attentive. Certains textes nous apprendront quels effets de la musique sur les animaux on a pu observer au 18e siècle, et quel dialogue a pu exister entre l’homme et l’animal, tour à tour imitateurs et imités, charmeurs et charmés.

Construit à la manière du Bestiaire ou Cortège d’Orphée d’Apollinaire mis en musique par Poulenc, ce concert passera en revue les animaux de la création, terrestres ou aquatiques, insectes ou mammifères… sur des musiques de Couperin, Bizet, Haendel, Poulenc…

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 À 17H - EGLISE DU SACRÉ COEUR - Renseignements et réservation : Tél. : 03 85 42 42 67

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon