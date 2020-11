Attention, un vendeur éphémère de meubles sur le Chalonnais !

Une fermeture a été demandée sans qu'elle ne soit suivie d'effet. Les professionnels du meuble attendent une réaction ferme de la DGCCRF- répression des fraudes.

Attention si vous recevez une invitation afin de vous rendre dans un magasin de meubles suite à un tirage au sort vous faisant bénéficier d'un voyage ! C'est le scénario régulièrement adopté par ces professionnels de la vente éphémère de meubles et/ou literies. Depuis quelques jours, un professionnel de cette stratégie s'est installé sur l'ouest chalonnais et multiplie les sollicitations téléphoniques afin de convier sur son terrain. Il vous est recommandé la plus grande prudence tant les démarches commerciales abusives vous empêchent d'avoir du recul. Selon des professionnels du meuble qui ont contacté info-chalon.com, la police a été informée et la demande de fermeture des lieux n'aura été respectée qu'une journée. Prudence donc !

Pour rappel, voici les recommandations de la DGCCRF