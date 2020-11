Le point sur la végétalisation des cours d'écoles de Chalon-sur-Saône

Devant le constat d'un réchauffement climatique prégnant et des saisons printanières et estivales de plus en plus chaudes, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, a décidé de rendre les cours des écoles plus végétales que minérales afin d'apporter cette sensation de fraicheur tant recherchée en période de canicule. Mardi après-midi, il était dans la cour de l'école élémentaire Saint Exupéry pour faire le point sur la situation. Plus de détails avec Info Chalon.