CORONAVIRUS - Retour au confinement dès jeudi soir minuit ?

C'est finalement un jour plus tôt qu'il pourrait être mis en place.

Les fuites se multiplient alors que le Président de la République sera amené à se prononcer ce mercredi soir à 20h sur les nouvelles mesures qui entreront en vigueur. Il semblerait que le confinement général soit mis en place dès jeudi minuit. Une manière d'empêcher toute volonté de partir en vacances un dernier week-end comme certains pourraient l'envisager. Un confinement plus souple que celui du printemps avec l'idée de maintenir un certain volume d'activité et la présence territoriale des services publics, même si le télétravail sera très fortement encouragé. Bars et restaurant devraient fermés. Les écoles et collèges devraient être maintenus même si des aménagements devraient mettre en place une présence partielle en classe. Les universités devraient fermer et privilégier le distanciel. Pour le retour des vacances de la Toussaint, un certain seuil de tolérance sera toutefois en vigueur.

Plus d'infos ce mercredi soir après l'allocution présidentielle