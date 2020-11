Tribune des Présidents

de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne Franche-Comté

Vendredi 13 novembre 2020

L'intervention du Premier Ministre hier soir a confirmé, sans grande surprise, la prolongation de la fermeture des commerces considérés comme "non essentiels". L'effort demandé aux dirigeants des entreprises concernées est considérable et nécessitera un soutien financier sans faille de la part de l'ensemble des acteurs publics.

Si ce soutien financier est indispensable, il nous parait salutaire de rappeler que l'essence même du travail de l'artisan, c'est la production, la transformation ou la réalisation d'un service grâce à un savoir-faire bien précis. Un artisan ne pourra jamais se satisfaire de survivre grâce aux subsides publics. Les artisans sont avant tout des femmes et des hommes passionnés et fiers de leur travail.

Quand leur métier le permet, nous avons mobilisé les équipes de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat pour les accompagner dans leur évolution numérique. Ces outils permettent à n'en pas douter d'amortir les effets de cette crise et représentent même parfois l'opportunité de s'ouvrir à de nouveaux marchés. Ils ne suffiront malheureusement pas à compenser l'énorme distorsion de concurrence introduite par les géants du numérique, notamment du point de vue fiscal au titre duquel les contributions demandées à chacun sont disproportionnées.

N'oublions pas non plus les efforts consentis ces dernières années par nombre de collectivités territoriales pour redynamiser les centres-villes et y faire revenir les commerces et les consommateurs. Il est nécessaire de trouver le juste équilibre pour une économie de proximité connectée tout en maintenant un lien social puissant dans nos villes et nos villages.

Grace aux partenariats que nous construisons et renforçons chaque jour avec les collectivités locales, notamment avec les EPCI, nous voulons être les garants d'un artisanat ancré dans les territoires, proche de la population tout en l'accompagnant dans son appropriation des outils numériques.