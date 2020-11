Plus de 250 manifestants contre le projet de loi «Sécurité Globale» à Chalon-sur-Saône

À l'appel de la Section locale de la Ligue des droits de l'Homme, du CNNR 71, la section du Parti Communiste Français (PCF) du Grand Chalon et de Solidaires 71, plus de 250 personnes, dont de nombreux Gilets Jaune, se sont rassemblées, hier, mardi 17 novembre, sur la Place de Beaune, pour protester contre la proposition de loi «Sécurité globale», un texte qui empêcherait journalistes et citoyens de filmer les forces de l'ordre durant les manifestations. Plus de détails avec Info Chalon.