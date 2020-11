Elagage périlleux aux Alouettes à Châtenoy le Royal

C'est un violent coup de vent dans la nuit du 22 au 23 août dernier, qui est à l'origine de la chute d'une branche énorme sur un garage. Les élagueurs sont intervenus cette semaine.

Il y aura fallu quelques mois pour que les assureurs se mettent d'accord, et surtout trouver l'entreprise d'élagage susceptible d'intervenir, compte tenu de la difficulté. C'est un cèdre vieux de 200 ans, selon les estimations, qui a cédé partiellement au cours de cette nuit du 22 au 23 août dernier dans le secteur des Alouettes à Châtenoy le Royal. Un violent coup de vent qui n'a pas été sans conséquence sur le garage de l'habitation voisine, dévasté, par la chute d'une branche énorme. L'entreprise Guiocheau Elagage, installée à Rully, a été sollicitée et c'es Tristan, qui a mis son expertise au service du propriétaire des lieux, afin de venir à bout de ce majestueux cèdre, totalement déséquilibré depuis l'été. Une grue de Canyon Levage est venue en apport technique pour soulever les immenses branches au fur et à mesure de leur abattage.

L.G

Un petit souci technique sur les photos portrait est à noter... en cours de résolution