Mercurey

Mercurey fait la part belle aux artisans - créateurs et producteurs locaux ce dimanche

Par Laurent GUILLAUMÉ

Publié le 07 Juin 2026 à 12h21

Mercurey fait la part belle aux artisans - créateurs et producteurs locaux ce dimanche
Mercurey fait la part belle aux artisans - créateurs et producteurs locaux ce dimanche
Mercurey fait la part belle aux artisans - créateurs et producteurs locaux ce dimanche
Mercurey fait la part belle aux artisans - créateurs et producteurs locaux ce dimanche

Des dizaines d'artisans sont réunis ce dimanche pour le traditionnel marché artisanal de la commune. C'est le moment.

L'association Mercurey Animations vous attend tout au long de la journée dimanche à Mercurey pour son marché d'artisans-créateurs. Plusieurs dizaines d'entre-eux sont réunis sous ce beau soleil dominical.  Il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses et avec la bonne humeur des bénévoles de l'association mercuréenne en prime. Restauration et buvette sont à votre disposition. L'occasion de passer un dimanche bien sympathique. Avis aux amateurs ! Rendez-vous rue du Clos Levêque à Mercurey - jusqu'à 18H

 