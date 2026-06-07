Mercurey fait la part belle aux artisans - créateurs et producteurs locaux ce dimanche

L'association Mercurey Animations vous attend tout au long de la journée dimanche à Mercurey pour son marché d'artisans-créateurs. Plusieurs dizaines d'entre-eux sont réunis sous ce beau soleil dominical. Il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses et avec la bonne humeur des bénévoles de l'association mercuréenne en prime. Restauration et buvette sont à votre disposition. L'occasion de passer un dimanche bien sympathique. Avis aux amateurs ! Rendez-vous rue du Clos Levêque à Mercurey - jusqu'à 18H