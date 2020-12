Le Festival des Lycéens remet un gros chèque aux Restos du Cœur

Gilles Perret, président du Festival des Lycéens, a effectué un don de 10 000 euros aux Restos du Cœur de Chalon-sur-Saône. Cette somme remise, vendredi après-midi, au centre de distribution de Chalon-sur-Saône, servira à financer de nombreux repas. Plus de détails avec Info Chalon.

Hier, vendredi 4 décembre, à 17 heures, le président du Festival des Lycéens, Gilles Perret, a remis un chèque de 10 000 euros aux Restos du Cœur, dans son centre de distribution de Chalon-sur-Saône.



Ce don qui s'inscrit dans un élan de solidarité propre au Festival des Lycéens, basé au lycée Pontus de Tyard et créé il y a 4 ans, poursuivant l'action menée par les Lycéens du Cœur, depuis 14 ans.



«Les Lycéens du Cœur existent toujours sur Mâcon. On a repris la suite avec le Festival des Lycéens», nous explique le président de l'association.



Le Festival des Lycéens organise 3 spectacles sur Chalon-sur-Saône, Autun et Montceau-les-Mines au profit des Restos du Cœur.



L'année dernière, l'association a remis 40 000 euros aux Restos du Cœur de Chalon-sur-Saône. Mais voilà le COVID-19 a perturbé les plans du Festival des Jeunes...



«Cette année, malheureusement c'est beaucoup moins en raison d'un contexte compliqué et on espère aussi, en tant qu'association, de relever la tête, c'est pas facile... Petite chose importante également, on a un groupe, Fil Rouge, composé de 7 musiciens qui sont lycéens. Ils s'étaient préparés en fin d'année dernière. Ils font tous les spectacles, ils jouent en début de soirée, le milieu de soirée et ils finissent avec la chanson des Restos du Cœur, chaque année. Ces 7 lycéens, on va essayer de se débrouiller pour leur trouver une première partie d'artistes. L'an dernier, ils ont fait la première partie de Patrick Bruel, à Louhans. L'année d'avant, c'était Julien Clerc et avant encore, c'était Michel Sardou», précise Gilles.



L'association compte 200 membres.



«Petite chose qui peut être sympa à préciser : on a quelques lycéens qui ont été repérés par l'intermédaire de YouTube et de Chalon TV qui viennent nous filmer. On a eu également France 3 Bourgogne qui est venu nous filmer, l'année dernière. Tout ça prend beaucoup d'ampleur et c'est vraiment très très sympa», ajoute ce dernier.



Pour ce faire, Isabelle Lidoine, responsable du Bassin Chalonnais, Christelle Vailleau, responsable pour Autun, laquelle est CPE au lycée Bonaparte, Isabelle Fournier, professeur et documentaliste au lycée Henri Parriat de Montceau-les-Mines, et Gilles Perret, se sont réunis en visioconférence.



L'ex-président Jeunes du Festival, Anis Bouakhalfa, originaire de Montceau-les-Mines, cède ainsi sa place à Luc Lachenaud, âgé de 17 ans et qui étudie au lycée Saint-Charles, à Chalon-sur-Saône.



Étaient également présents, hormis les bénévoles des Restos du Cœur que nous remercions pour leur disponibilité, Léa Perret, organisatrice au sein de l'association, et Rémi Laurent, responsable départemental communication du Festival des Jeunes.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati