Pour le Branché, "c'est simple, c'est 100 000 euros de pertes sur l'année"

Figure bien connue des marchés chalonnais et ailleurs, Didier Collaudin, ne cache pas son amertume. Son expérience est celle de milliers de professionnels itinérants dont l'activité repose exclusivement sur les foires, les salons et autres rassemblements. Il se livre à info-chalon.com.

Didier Collaudin reste positif malgré le contexte sanitaire et surtout économique du moment. Son activité professionnelle s'est réduite à néant, "C'est simple, ce sont plus de 40 week-ends de salons et autres rendez-vous qui ont été annulés depuis le début d'anné". Au total, sortant son livre de compte, "il manque 100 000 euros de chiffre d'affaire par rapport à une année normale" précise Le Branché.

Son activité historique de vente de casques de motos, de blousons et de gants est au point mort. Alors lorsqu'on l'interroge sur la vente à distance, Le Branché répond "sécurité". "Un casque ça ne se choisit pas à distance. Il faut l'essayer, et la sécurité se joue à rien". Après avoir perdu 80 % de son chiffre d'affaire sur l'année 2020, le Branché espère très vite un retour à la normale même si au fond de lui, il sait que plus rien ne sera normal après cette période historique.

Côté aides, "bien évidemment j'ai bénéficié des 1500 euros sur le premier confinement, j'attends le versement de novembre, ou j'ai encore bénéficié de l'aide du conseil départemental de Saône et Loire par l'intermédiaire de Route71 mais combien de temps on va pouvoir durer comme ça ?". C'est sans la doute la question que tous les commerçants itinérants se posent.

"Le moulin de Païou à Lux, j'y suis tout les dimanches"

"C'est grâce à Fabienne qui me prête gratuitement l'emplacement" que vous pouvez retrouver Le Branché tous les dimanches de 10h à 18h au Moulin de Païou, la boulangerie de Lux. L'occasion d'offrir tout ce dont vous avez besoin pour les motards, petits et grands. Casques à partir de 50 euros et blousons à partir de 100 euros.

Pour les autres, si vous souhaitez acheter vos casques et blousons, n'hésitez pas à prendre contact avec Didier au 06 08 68 98 64

Le loto traditionnel de l'association "Mike dans notre coeur" organisé à Lux qui devait avoir lieu ce samedi soir est évidemment annulé.

Laurent Guillaumé