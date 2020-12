Formation professionnelle : de nouvelles perspectives à la cité scolaire de Louhans

Une réunion de travail sur l’avenir de la formation en Bresse s’est tenue à la cité scolaire Henri-Vincenot de Louhans le vendredi 4 décembre.

Elle réunissait Cécile Untermaier, députée de la 4ème circonscription de Saône et Loire, a l’initiative de cette rencontre, Annie Bonnard, proviseure, Emmanuel Garcia Piqueras, directeur de Bresse initiative, Fabien Dorsival , directeur du GRETA 71, Denis Trouvé, délégué départemental aux formations professionnelles, Stéphanie Royer et Christophe Bourse du cabinet de la Rectrice. Alors que le cycle bac professionnel « Bio-industrie de transformation » n’existe plus depuis septembre 2020, les échanges ont permis de partager des perspectives visant à dynamiser le territoire en matière de formation professionnelle, en lien avec les acteurs de l'éducation nationale.



En partenariat avec les entreprises et le tissu économique local, il a été proposé de travailler sur une formation complémentaire d’un an dans la suite du bac Professionnel « maintenance industrielle » dès la rentrée de 2022, pour répondre aux besoins des entreprises locales. L’idéal serait de pouvoir offrir à terme aux jeunes un BTS maintenance industrielle. Un autre bac professionnel en complément du cycle « gestion-administration » pourrait également être mis à l’étude dans le domaine des transports de marchandises.

L'évolution de l'offre de formation professionnelle passe aussi par la découverte des métiers. L’application « My Job Glasses » sera expérimentée au lycée de Louhans. Le but de cette plateforme est de mettre en relation des étudiants et des professionnels via des outils numériques.



La proposition formulée par des enseignants de créer un BAC professionnel d’Accompagnement Soins et Services à la Personne (ASSP) n’est pour l’instant pas retenue par le Rectorat, faisant valoir le faible nombre d’élèves inscrits au CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif. Le GRETA de Saône-et-Loire doit ouvrir une antenne dans les locaux de la cité scolaire, ainsi qu’un appartement pédagogique destiné aux formations d’aide à la personne après des travaux financés par la Région Bourgogne Franche-Comté. Il se propose de travailler, dans le cadre de la formation continue, avec les enseignants dans ce domaine.