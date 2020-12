Michel DUPLOYER, Président de l'Union des Comités de quartiers : « Nous devons remettre en activité le Comité St Vincent ! »

Michel Duployer, Président de l'Union des comités de Quartiers, Dominique Martin, Secrétaire Adjoint, responsable matériels et André Sanvert Trésorier expliquent à info-chalon !

Extrait des déclarations du Président : « Depuis 6 ans, nous avons repris la main sur ce comité défaillant afin que vous ayez un colis, le Jeudi 12 novembre 2020, organisation des inscriptions par téléphone et salle du Carmel, le Jeudi 11 décembre livraison de 55 colis résidence Robert Beduneau , remis à Mme La Directrice, qui se chargeait de la distribution auprès des résidents ( cause de cette pandémie, gestes barrières ) . Le vendredi 11 décembre salle du Carmel distribution des 47 colis, aux habitants du quartier Saint-Vincent qui s'étaient inscrits auparavant dans le strict respect du protocole sanitaire signé avec la mairie. C'est dans la bonne humeur que s'est effectuée cette distribution ( Le message répété sans cesse pendant la distribution du Président: ‘C’est URGENT’, nous devons remettre en activité le Comité St Vincent) . Alors vous aimez le quartier St Vincent. Vous êtes dynamique, inventif, créatif… Vous êtes sensible à la lutte contre l’isolement de nos aînés et des personnes en situation de handicap, vous êtes disponible quelques heures par mois, venez nous rejoindre ! Nous devons trouver des bénévoles afin de constituer un bureau (Président, Secrétaire, Trésorier). Bien sûr, l’Union des comités de quartier sera présent pour vous épauler, vous aider dans vos démarches. Nous avons mutualisé matériel et bénévoles pour vos manifestations. Nous comptons sur vous, pour vous présenter si vous avez l’intention de consacrer un peu de votre temps. Pour toutes informations : 06 73 48 74 90 Monsieur Duployer, Président ou par mail [email protected] ».

J.P.B