Daniel Gauthey quittera Givry début 2021

En marge du dernier Conseil Municipal, Sébastien Ragot, Maire de Givry, a annoncé que l'actuel Directeur des services techniques de la Mairie givrotine « quittera ses fonctions prochainement, pour rejoindre une commune plus grande »

Après près de 7 ans passés à la tête des Services techniques du village givrotin, Daniel Gauthey a en effet souhaité rejoindre une autre commune, dans le cadre de son déroulement de carrière.

La décision n'ayant pas encore été annoncée officiellement dans la ville qui l'accueillera, Daniel Gauthey n'a pas souhaité nous dévoiler son nom. Il nous a juste précisé que cette mutation lui permettra de se rapprocher de son domicile et que sa nouvelle mission consistera à piloter une opération de rénovation d'un cœur de ville.

Juliette Méténier-Dupont, l'ancienne Maire givrotine, a tenu à saluer « le bon climat dans lequel elle a pu travailler avec Daniel Gauthey, notamment durant la seconde partie du mandat, qui a vu la réalisation des travaux du Centre bourg». Elle estime aussi que « ce départ représente une perte pour Givry, au regard de sa parfaite connaissance des réseaux et de sa volonté de protéger la commune et ses élus » et lui souhaite « bon vent pour la suite de sa carrière. »

Sébastien Ragot s'est associé à ces félicitations en « trouvant tout à fait normal que les gens qui le souhaitent puissent évoluer. ».

A noter que le nouveau Directeur technique devrait arriver dans la commune au plus tard le 1er mars 2021.

Crédit Photo Mairie de Givry