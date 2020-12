Installation du 5ème Conseil des Jeunes de Chalon-sur-Saône

Vendredi, en fin d'après-midi, alors que les vacances de fin d'année débutent, les 24 jeunes du 5ème Conseil des Jeunes s'installaient à l'Hôtel de Ville, pour une démocratie locale renforcée. Plus de détails avec Info Chalon.

Suite à un appel à candidatures, le 5ème Conseil des Jeunes (CDJ) s'est installé hier, vendredi 18 décembre 2020, à 18 heures, pour un an renouvelable, sur la base du calendrier scolaire.



Il est composé de 24 jeunes Chalonnais âgés de 11 à 15 ans et représentant les 6 collèges de la ville.



Le CDJ a pour but de sensibiliser ses membres à la citoyenneté et aux valeurs démocratiques, créer un lieu d'échange entre les jeunes et la municipalité et faire émerger des actions et des projets concrets pour améliorer le cadre de vie des jeunes Chalonnais. Il a aussi pour rôle de renforcer les conditions d'expression, d'information, de consultation et de participation des jeunes.



Tout au long de leur mandat, les membres du Conseil des Jeunes seront également associés aux manifestations et festivités locales (cérémonies officielles, inaugurations et commémorations).



Pour ce faire, la municipalité de Chalon-sur-Saône s'engage à fournir aux jeunes conseillers les moyens de mener à bien leurs actions, dans le cadre de leur mandat, à savoir un accompagnement par des animateurs, la mise à disposition de salles pour les réunions (hors périodes de vacances scolaires, généralement le mercredi après-midi) et de moyens spécifiques pour conduire leur projet.



Le membre s'engage à être disponible et participer activement aux réunions, en soutenant et en portant intérêt à toute manifestation ou projet initié par le CDJ m ais il veillera aussi à écouter et à respecter la parole de l'autre, ses différences et ses idées.



Le maire de Chalon-sur-Saônz, Gilles Platret, et l'adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Valérie Maurer, ont accueilli les membres du 5ème Conseil des Jeunes dans la Salle du Conseil municipal.



Plusieurs actions sont au programme comme l'organisation de l'étape Chalonnaise du rallye citoyen «EducapCity»*, le jeudi 20 mai 2021. Les membres du CDJ organiseront également une soirée festive Post-Brevet, en juillet 2021, animée par un DJ, à la salle Marcel Sembat pour tous les élèves de 3ème de notre ville. Ils auront également la charge d'organiser un voyage à Verdun, en avril 2021, avec l'association «Pour ceux de 14», en tant que projet sur le devoir de mémoire, et sur un projet autour de la sécurité, en partenariat avec la Police Municipale, la Police Nationale et la Gendarmerie, tout au long de l'année.



Parallèlement, les membres participeront à plusieurs temps citoyens.



Voici le calendrier des réunions à venir du CDJ : le mercredi 20 janvier 2021, pour la présensation des commissions et des projets, le mercredi 24 février, pour un après-midi ludique, et le mercredi 10 mars, après-midi, pour préparer le déplacement à Verdun et rencontrer des membres de l'association «Pour ceux de 14».



Liste des 24 membres du 5ème Conseil des Jeunes :

1) Ruben (Camille Chevalier)

2) Sindikela (Camille Chevalier)

3) Resendo (Camille Chevalier)

4) Baptiste (Jacques Prévert)

5) Claire (Jacques Prévert)

6) Alaeddine (Jacques Prévert)

7) Lilia (Jean Vilar)

8) Beya (Jean Vilar)

9) Morgane (Jean Vilar)

10) Fabio (Jean Vilar)

11) Khouloud (Jean Vilar)

12) Paul (Le Devoir)

13) Chadey (Robert Doisneau)

14) Mia (Robert Doisneau)

15) Warren (Robert Doisneau)

16) Shaynèse (Robert Doisneau)

17) Maxence (Robert Doisneau)

18) Ambre (Robert Doisneau)

19) Mathéo (Robert Doisneau)

20) Paul (Robert Doisneau)

21) Cléophée (Saint-Dominique)

22) Léandre (Saint-Dominique)

23) Clémence (Saint-Dominique)

24) Marie Liesse (Saint-Dominique)

Étaient également présents, Isabel Paulo,conseillère déléguée Actions en direction des jeunes, Jean-Michel Morandière, adjoint au maire de Chalon-sur-Saône en charge de la Jeunesse et de la Vie de quartier, Serge Rosinoff, conseiller du maire de Chalon-sur-Saône chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Karim Animi, responsable du Service Jeunesse, Maud Bony et Emmanuel Sarre, responsables du Service Démocratie Locale, pour ne citer qu'eux.

* L'équipe gagnante du collège Le Devoir a remporté le trophée «EducapCity» 2019.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati