CORONAVIRUS - Le Grand Chalon renforce son dispositif de soutien aux acteurs économiques du territoire

Une multiplicité d'aides complémentaires ont été actées au cours du dernier conseil communautaire du Grand Chalon. Des aides qui viennent s'ajouter aux dispositifs préalablement mis en place. Les explications d'info-chalon.com.

C'est une exonération de plus de 173 000 euros qui a été actée par le conseil communautaire du Grand Chalon réuni en plénière juste avant Noël, pour 430 professionnels qui n'ont pas eu recours au service public de collecte des ordures ménagères. A eux seuls, ce sont 151 restaurants qui ont bénéficié de cette remise soit une moyenne de 563 euros par établissement.

Parallèlement, les auto-école ont été intégrées dans les commerces éligibles aux aides proposées par le Grand Chalon alors qu'une nouvelle aide au fonctionnement pour le remboursement des emprunts/acquisition de tous les commerçants des 51 communes qui ont subi une fermeture administrative à compter du 30 octobre, a été validée. Une aide, identique à celle qui portait sur les loyers et actée préalablement, à savoir plafonnée à 500 euros pour le mois de novembre et le mois de décembre, compte tenu de la situation.

Toujours dans l'idée d'épauler le secteur du bâtiment avec un soutien accru à la rénovation de l'habitat privé, le conseil communautaire a voté la prolongation des mesures. Une prolongation jusqu'à la fin du mois de juin 2021. Depuis le début d'années, 125 dossiers répartis sur 23 communes différentes de l'agglomération ont été soutenus par le Grand Chalon à hauteur de 218000 euros, permettant la réalisation de travaux pour plus de 2 millions d'euros. Parallèlement au soutien à l'habitat privé, le Grand Chalon est venu en soutien financier à l'OPAC de Saône et Loire en vue de la démolition du bâtiment B12-11 aux Aubépins dont le montant estimatif de la démolition est fixé à plus de 1,3 million d'euros.

Enfin parce que le Grand Chalon apporte son soutien au parc privé, le dispositif est désormais étendu au parc communal des communes du Grand Chalon, avec toujours l'idée d'offrir "une offre locative accessible et adaptée au territoire".

L.G