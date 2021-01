La Région Bourgogne-Franche Comté lance une nouvelle offre de formation pour les personnes très éloignées de l’emploi

Entièrement portée par le Conseil régional, la première génération du DAQ a été mise en place en 2017 pour un budget annuel de 23 M€.

En 2019, 61 % des personnes entrées en formations régionales ont suivi le Dispositif Amont de la Qualification, un chiffre en constante augmentation.

A l’issue d’un travail d’évaluation avec l’ensemble des partenaires, le DAQ devient le « DAQ 2.0 ».

Déjà considéré comme « action remarquable » par le Haut-Commissariat aux Compétences au niveau national, le DAQ 2.0 va encore plus loin dans l’accompagnement personnalisé des personnes sans aucune qualification pour les soutenir dans leur chemin vers l’insertion et vers l’emploi. C’est un maillon essentiel de l’offre de formation renforcée par le Pacte d’Investissement dans les Compétences, le Plan Jeunes et le Plan Régional d’Accélération de l’Investissement Régional.

50 organismes de formation sont impliqués dans la mise en œuvre du dispositif DAQ 2.0, pour que l’offre de formation soit localisée au plus près du domicile des stagiaires sur l’ensemble du territoire régional.

Le DAQ 2.0 qu’est-ce que c’est ?

Les parcours de formation sont construits à partir de trois principales prestations :