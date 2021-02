Grace à la boutique ‘Place des Sneakers’, l’Académie du Foot lance sa ligne de vêtements sportwear

Une action de solidarité commune qui permettra à une nouvelle clientèle de faire découvrir ce magasin du centre ville !

L’Académie du Foot et ses équipes représentées par Florent Côte et Jérôme Dupuit gérant du magasin ‘Place des Sneakers’ se sont alliés dans le but d’aider financièrement l’association sportive de l’Académie du Foot suite aux difficultés financières dû à une perte de licenciés liées à la Covid 19 et aux différents confinements.

Ensemble, ils ont créé une ligne de vêtements qui sera mis dans la boutique de l’association sportive et en ligne sur le site académiedufoot.com (onglet boutique en ligne), un projet porté par Mikael Pineau actuellement étudiant en 2ème année au SNAPS de Dijon. Les recettes iront intégralement à l’Académie du Foot et les commandes seront à retirer dans le commerce chalonnais.

Cette ligne de vêtements propose pour l’instant des tee-shirts et des sweats à capuche portant le logo du fabriquant inscrit complètement dans celui de l’Académie du foot (2 ronds pour le foot fauteuil et un petit rond pour le ballon) d’une part, et l’écusson du logo de l’Académie d’autre part (selon la volonté des clients). Ces vêtements sportifs aux coloris de bleu marine et gris sont déclinés en plusieurs tailles : enfants à partir de 8 ans jusqu’à adultes (maximum XL).

Les deux intéressés confiaient à Info-chalon :

Florent Côte (à gauche sur la photographie) : « Les enfants de Jérôme sont adhérents à l’Académie du Foot. Jérôme s’intéresse beaucoup à la vie associative ! Aussi, ayant pris connaissance de nos difficultés financières suite à la fermeture de nos nombreuses animations sportives et de tout ce qui se passe autour des clubs, et nous de notre côté, ayant aussi une petite pensée pour les commerçants, nous avons eu l’idée ensemble de s’allier sur un concept dans lequel notre club va lancer une boutique de vêtements plutôt sportwear et Jérôme va en distribuer les articles. De ce fait, les gens pourront consulter et choisir les modèles, les coloris et les tailles sur notre site et ensuite ils viendront dans le magasin ‘Place des Sneakers’ pour récupérer leur commande. On va donc faire la promotion de cette création de ligne de vêtements auprès de tous nos adhérents, l’idée étant aussi d’aider financièrement notre club et en même temps de drainer du passage dans ce commerce du centre ville. Concernant cette ligne de vêtements, nous voulions un modèle qui soit passe partout et qui ne porte pas forcément la marque de notre club. Celui qui veut que le logo de l’académie apparaisse, il le sera mais nous on espère surtout toucher un plus large public et pas forcément nos adhérents. On compte sur vous tous pour soutenir notre association ! ».

Jérome Dupuit (au centre sur la photographie) : « L’idée est venue d’une discussion entre Florent Côte et moi sur comment aider financièrement mon magasin dans cette période difficile et incertaine afin de faire venir du monde et en même temps, de contribuer également financièrement l’Académie du Foot car suite à la Covid 19, il y a moins d’adhérents, donc moins d’argent qui rentre dans les caisses de cette association sportive. D’où l’idée de travailler ensemble pour que l’un et l’autre, on y trouve un intérêt. C’est donc pour ma part une action de soutien et de solidarité pour cette association car tout l’argent récolté sera intégralement pour l’Académie du Foot. Me concernant, ce qui m’intéresse dans ce partenariat, c’est de drainer du passage dans mon commerce, ce qui va me permettre de rencontrer une nouvelle clientèle et de faire découvrir mon magasin car les clients devront venir récupérer les articles chez moi ! Je précise que mon fils fait partie de l’Académie du Foot depuis pas mal de temps, c’est ce qui a déclenché cette action de solidarité commune ! ».

J.P.B