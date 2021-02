Un jeu pour sortir de l’anxiété

Vous avez le blues ? Isabelle Zelmat, coach professionnelle, a créé « Mon cher Oscar », un jeu du type 7 familles, destiné à tisser des liens d’entraide entre ses participants : famille, amis ou collègues.

À l’heure où la crise Covid exacerbe l’angoisse et le repli sur soi, « Mon cher Oscar » est un jeu de société dédié à la prévention de l’anxiété ou du burn-out. Mais sur un mode léger et récréatif.

Tout commence, pour Isabelle Zelmat, par son propre vécu. Après un accident au travail, elle est confrontée à une souffrance qu’elle ne soupçonnait pas : la difficulté de communication au sein de son propre foyer. Pourtant ses proches veulent l’aider, mais il est parfois aussi difficile de trouver les mots pour tendre la main, que de les recevoir.

Depuis qu’elle est certifiée en coaching professionnel, Isabelle reçoit des particuliers qui évoquent une situation similaire : l’arrêt de travail, la difficulté à assumer les tâches quotidiennes et surtout, cette double impuissance : celle de l’entourage et celle de la personne, qui peine à exprimer ses besoins. Toujours cette même incommunicabilité, source d’incompréhension mutuelle et, finalement, de douleur.

De ce constat répété naît l’idée de créer un outil ludique pour se connecter avec ses proches, susciter du lien avec son entourage.

Mon cher Oscar : un jeu gagnant-gagnant

Dans ce jeu, tous les participants s’expriment. Il est impossible de sécher devant une question du type « Qui a inventé… ? » Chacun est amené à partager, s’il le souhaite, ses astuces et ses ressources pour traverser un creux de vague : « Raconte un bon souvenir de travail » ou « Si tu avais une baguette magique, que ferais-tu ? » ou encore « Raconte ton rêve d’enfant ». À l’issue des parties, on peut écrire certains des petits trucs de chacun, comme une liste de courses précieuse qu’on peut afficher sur le frigo !

« L’idée, explique Isabelle Zelmat, est de créer une véritable trousse de secours ludique contre le l’anxiété. »

Le plus du jeu Mon cher Oscar ?

Pour un soutien professionnel durant une partie, Isabelle Zelmat peut vous assister à distance. Ses coordonnées figurent sur la boite de jeu.

Isabelle Zelmat est coach professionnelle et certifiée. Elle habite dans le Jura et intervient dans la Bourgogne Franche-Comté.

Nathalie DUNAND

[email protected]

Mon cher Oscar (29 €), pour découvrir : cliquer ici et/ou télécharger le fichier PDF, ci-dessous :

Isabelle ZELMAT

Coach professionnelle certifiée & Formatrice

Port. : 06 03 25 79 10

Site : coach-professionnel-bfc.fr