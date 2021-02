BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : Recensement des exploitations agricoles

Ces données collectées ne sont utilisées qu'à des fins statistiques ou des travaux de recherche scientifique ou historique. Elles servent aussi bien aux chercheurs pour nourrir leurs travaux qu’aux décideurs dans la conduite des politiques agricoles en éclairant l’ensemble des acteurs sur des enjeux importants.Quelques exemples non exhaustifs :- évolution du nombre et de la structure des exploitations pour guider les projets régionaux d’appui aux nouvelles installations- niveau de formation des exploitants pour orienter les politiques de formation- recours à l'irrigation afin d’appréhender les risques de pénurie d’eau locale et identifier les actions à conduire pour les réduire- modalités de commercialisation des produits agricoles pour mieux estimer l’importance locale des circuits courts et le développement des produits sous signe de qualitéLe recensement agricole, comment ça marche ?Pour les départements de France métropolitaine sauf CorseUne grande partie des exploitantes et exploitants agricoles peut directement répondre au questionnaire via internet, de manière totalement sécurisée. Pour cela, chaque agriculteur/trice a reçu, un courrier officiel, lui indiquant son identifiant et son mot de passe pour se connecter au questionnaire (disponible via le lien renseigné dans le courrier).Deux instituts interviennent pour ce volet : BVA, pour les régions Bretagne, Centre Val de Loire, Grand Est, Normandie, Nouvelle Aquitaine, et Provence Alpes Côtes d'Azur et IPSOS, pour les régions Auvergne Rhône Alpes, Bourgogne Franche Comté, Hauts de France, Ile de France, Occitanie et Pays de la Loire.Plus de 200 000 exploitant(e)s de France métropolitaine (sauf Corse) ont déjà répondu en ligne au questionnaire. Cela permet aux répondants de répondre à leur rythme, quand cela leur convient.Une équipe d'assistance dont les coordonnées téléphoniques (numéro vert gratuit) ou mail figurent sur les lettres avis est disponible pour accompagner les répondants en cas de difficulté. Cela permet, notamment en l’absence d’accès internet, de prendre rendez-vous pour renseigner le questionnaire par téléphone.Un échantillon d’exploitant(e)s a reçu ou recevra prochainement, après avoir convenu d’un rendez-vous, la visite d’un enquêteur qui respectera les règles sanitaires en vigueur, et sera amené à répondre, en plus du questionnaire de base, à des questions plus approfondies portant sur certaines thématiques (bâtiment d’élevage, main d’œuvre,).Le recensement agricole c’est simple et rapide.Pour plus d’information, rendez-vous sur recensementagricole2020.fr