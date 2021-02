SAONE-ET-LOIRE : Ouverture d'une information judiciaire contre le directeur d'un centre d'accueil de jeunes adolescents

Une mineure avait osé dénoncer des comportements inadaptés. Le Président Accary avait engagé une action qui avait entraîné la fermeture du centre, mais...

Après examen des éléments de l’enquête préliminaire, le parquet du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a décidé, ce lundi 15 février 2021, d’ouvrir une information judiciaire contre le directeur du centre les Bruyères à Frontenaud, et contre X, pour les chefs de violence sur mineur et violence par personne ayant autorité.

Le lieu de vie et d’accueil Les Bruyères est situé au sud est de Louhans, en Bresse. Cette structure dite « structure non traditionnelle d’accueil d’adolescents » existe depuis plus de 20 ans et a reçu l’agrément qui lui permet d’accueillir des adolescents dont les passages dans des structures traditionnelles d’accueil se sont soldés par des échecs.

A l’origine de l’enquête, une mineure en fugue dénonce des comportements et pratiques inadaptées. Très vite le conseil départemental de Saône-et-Loire engage une procédure administrative devant le tribunal administratif qui entraîne la fermeture du centre. Le directeur du centre forme un recours en annulation qui suspend la première décision. Mais en parallèle, et au plan pénal cette fois-ci, les enquêteurs travaillent, et les faits et éléments rapportés ont conduit à l’ouverture d’une information judiciaire. « L’enquête préliminaire s’est intéressée à toute la vie du centre sur une longue période » nous a dit Damien Savarzeix, procureur de la République, elle est désormais entre les mains d’un juge d’instruction.

FSA