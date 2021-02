"Loin des polémiques inutiles, le Gouvernement agit aujourd’hui avec lucidité, humilité et courage dans cette crise." pour le député de Saône et Loire, Raphaël Gauvain

Nous sommes très heureux d’apprendre que les entreprises Escofier Technologies et Pinette Emidecau Industries, toutes deux établies rue Paul Sabatier à Chalon, ont été retenues pour bénéficier du fonds de soutien de 600 millions d’euros mise en place par le Gouvernement.

Loin des polémiques inutiles, le Gouvernement agit aujourd’hui avec lucidité, humilité et courage dans cette crise.L’objectif est de préparer la relance en soutenant les filières industrielles automobile et aéronautique. Ce fonds de soutien va ainsi permettre aux entreprises de notre territoire d’investir, de se moderniser, de gagner en compétitivité, et surtout de préserver nos emplois.

Raphaël Gauvain - Député de Saône et Loire

Alain Rousselot Pailley - Conseiller municipal de Chalon