CORONAVIRUS - 25 personnes hospitalisées en réanimation en Saône et Loire et des indicateurs au vert dans le département

La diffusion des variants du virus se poursuit, le variant dit britannique, ultra-majoritaire en France (plus de 68%), est également désormais dominant dans la région (près de 60%).

Les variants sud-africains et brésiliens restent présents de manière plus sporadique (moins de 6%), avec cependant un taux bien supérieur dans l’Yonne (8%) et le Doubs (12%), où des mesures complémentaires ont été prises, en particulier pour encourager le dépistage visant à casser au plus tôt, les chaînes de transmission.

Plus de 6 000 décès

Si globalement les hospitalisations se maintiennent à un niveau désormais comparable au pic de la première vague (entre 1 200 et 1 300 personnes prises en charge), la baisse est moins notoire en réanimation, avec toujours près de 150 personnes atteintes par des formes graves de la COVID-19 admises dans les services.

Près de 400 transferts de patients au sein de la région et exceptionnellement hors région, ont été opérés depuis le début de la deuxième vague de l’épidémie.

Les établissements de santé enregistrent 3 902 décès; Santé publique France recense 2 242 décès dans les établissements médico-sociaux de la région, ce qui porte le nombre de décès à déplorer bien au-delà de 6 000.

La couverture vaccinale progresse

L’impact de l’épidémie sur la mortalité commence toutefois à se réduire, en particulier dans les EHPAD, à la faveur de la campagne vaccinale dont l’effet protecteur sur les personnes les plus exposées est net.

Plus de 40% des personnes de plus de 75 ans sont désormais vaccinées dans la région.

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté rappelle que chacun reste un acteur déterminant de l’épidémie, en tous points du territoire : en appliquant chaque jour les gestes barrières, en recourant au dépistage au moindre doute, en respectant les consignes d’isolement.