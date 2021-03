CORONAVIRUS : les rassemblements de plus de 6 personnes en extérieur vont être verbalisés sur tout le territoire

L'interdiction n'est pas nouvelle mais son application sera désormais beaucoup plus stricte. Déjà en vigueur depuis le décret du 29 octobre 2020, l'interdiction des rassemblements de plus de six personnes à l'extérieur sera désormais verbalisée.