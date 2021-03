La Ligue pour la Protection des Oiseaux se réorganise en Bourgogne Franche-Comté et Yonne

Communiqué de presse du Comité Territorial 71 de la Ligue pour la Protections des Oiseaux.

̏ Depuis maintenant cinq ans, les adhérents(es) et les salariés(es) des LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire, Franche-Comté et Yonne conduisent un projet d’envergure jugé indispensable : unir les forces des trois associations engagées dans la lutte contre le déclin de la biodiversité.

Forte de près de 3000 adhérents(es) et 32 salariés(es), la LPO BFC existe depuis le 1er janvier 2021. Dans cet élan et pour prolonger la dynamique positive de la LPO en Saône-et-Loire les adhérents(es) mettent en place une structure territoriale afin de représenter et animer l’association LPO dans le département, d’être au plus près des citoyens, des collectivités, des administrations et d’autres acteurs de la vie locale.

Ce Comité Territorial 71 regroupe les 400 adhérents(es) de la LPO du département. Il est animé par un conseil de 7 bénévoles et s’appuie sur l’expertise de 3 salariés basés à Châtenoy-le-Royal.˝

Jean-François Gervais, délégué général du CT71.

C.Cléaux

Coordonnées du CT71

6 Rue Pierre Sémard, 71880 Châtenoy-le-Royal

Téléphone : 03 85 48 77 70

Adresse mail : [email protected]