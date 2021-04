Deux innovations sportives à Châtenoy le Royal

De nouvelles boules de pétanque et un terrain de bicross pourrait prendre place dès le retour à une vie associative normale.

Châtenoy le Royal est toujours à la pointe de l’innovation et cette fois-ci la vie sportive a décidé d’aller de l’avant en créant ou en remplaçant du matériel pour pratiquer.

Du coté des boules, la section Pétanque de l’Amicale Boules de Châtenoy-le-Royal, dont on connait l’intense activité sur son terrain de prédilection de l’Espace A. Savoye, a décidé de remplacer les boules métalliques par des boules en carton renforcé et durci. En effet afin de ne pas perturber le repos des petits enfants qui vivent dans la crèche voisine et le fait également de la prochaine occupation de la Résidence Seniors, il a été décidé de ne plus jouer, à Châtenoy le Royal, avec les boules métalliques. En effet les cliquetis causés par les joueurs, quand ils ont les boules en main avant de jouer ou lors de tirs, provoquent un claquement sec, tout ceci peut déranger l’environnement, au même titre que le coq du village qui chante et perturbant « l’homos urbanus » désireux du calme de la campagne.

Le seul inconvénient de la boule en carton est lié aux conditions climatiques risquant de ramollir les boules sur une terrain rendu humide par une ondée.

Autre innovation, la création d’un terrain BiCross aux normes olympiques (maximum 400 m de déroulé). Ce terrain pourrait voir le jour à partir de la butte de terre végétale décaissée lors de la mise en route du chantier de la résidence Seniors. Ce monticule visible derrière la salle des fêtes est implanté sur le stade Guenot. En faisant un terrain de BiCross, aux normes UCI, pourrait ainsi permettre des compétitions BMX de haut niveau et pourquoi pas, comme la Bourgogne a été retenu comme terre d’accueil des Olympiens pour 2024, de voir des compétiteurs venir s’entrainer, sachant que la discipline du Bi Cross est Olympique depuis Pékin 2008.

Affaires à suivre … ou à ne pas suivre durant ce mois d’avril 2021 !

JC Reynaud