Le maintien des élections en juin privilégié “à ce stade”, annonce Jean Castex

Il a réitéré devant les sénateurs sa volonté, annoncée le matin à l’Assemblée nationale, d’organiser un débat au Parlement, après avoir consulté les partis politiques, sur la possibilité de maintenir ces scrutins les 13 et 20 juin. La décision devrait être annoncée semaine prochaine après consultation des différents partis politiques. Déjà repoussées une première fois, les scrutins départementaux et régionaux pourraient être repoussés jusqu'à l'automne mais la grande incertitude demeure encore et toujours.