A 160 sur la route départementale à Varennes le Grand !

Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR) sont mobilisés sur les routes de Saône-et-Loire. Les vitesses excessives sont dans le viseur et deux automobilistes ont non seulement perdu leur permis de conduire, avec une rétention immédiate, mais ils ont aussi vu leur véhicule pris en fourrière administrative, avec les frais à payer.

Mardi 30 mars, à 16h15, sur la RD906, commune de Varennes Le Grand (71), les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, ont contrôlé le conducteur d'une RENAULT TALISMAN, à la vitesse de 160 km/h (vitesse retenue : 152 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 90 km/h. Ce dernier, âgé de 22 ans, demeure dans le Chalonnais et est chauffeur routier.

Mercredi 31 mars, à 16h15, sur la RN79, commune de Charolles (71), les militaires de la brigade motorisée de Paray le Monial, ont contrôlé le conducteur d'une RENAULT CLIO, à la vitesse de 142 km/h (vitesse retenue : 134 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 19 ans, est titulaire d'un permis probatoire, demeure dans le Chalonnais et est étudiant.