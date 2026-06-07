Agglomération chalonnaise
Les jeunes oslonnais ont profité d’un repas « couscous » ce vendredi à la cantine
Par Amandine Cerrone
Publié le 07 Juin 2026 à 19h45
Ce vendredi 5 juin, environ 80 élèves inscrits à la cantine de l’école oslonnaise ont pu profiter d’un repas couscous au sein de la salle polyvalente de la commune.
Quelques semaines plus tôt, c’est la société RPC, responsable des repas confiés à la cantine oslonnaise, qui avait contacté la municipalité pour leur proposer un déjeuner exceptionnel avec un repas unique.
Séduit par le côté ludique et festif d’un repas autour d’un thème, la mairie a répondu favorablement à la proposition de la société RPC.
Ce vendredi, c’est donc Allan, cuisinier animateur chez RPC qui a servi les jeunes bambins.
La mairie s’était occupée de la décoration et les enfants avaient confectionné des sets de tables colorés lors du temps périscolaire.
Et pour le plus grand bonheur de tous, quelques élèves de primaires, avaient, quant à elles, préparer une belle chorégraphie pour animer ce temps méridien.
Une première qui a rencontré du succès auprès des jeunes élèves qui sont repartis travailler avec le sourire et le ventre bien rempli !
La mairie remercie RPC pour cette initiative ainsi que le magasin la Foire Fouille pour la décoration.
Amandine Cerrone.
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