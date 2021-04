Ça bouge du côté des espaces verts de Châtenoy-le-Royal

Le printemps est souvent signe de renouveau, de grands travaux, d’embellissements des jardins, des places, des lieux publics, Châtenoy poursuit les engagements pris dans ces domaines avec un service quelque peu remanié.

Le service des espaces verts de la commune opère un profond changement en ce printemps 2021. Ce n’est pas la Covid 19 mais le départ à la retraite de Guy Delamorinière responsable de ce service et les départs d’agents qui vont modifier les habitudes.

Guy Delamorinière est officiellement en retraite depuis le 1er avril et ce n’est pas un poisson d’avril mais simplement une page de sa vie professionnelle qui se tourne. Il pourra toujours suivre ce qui se passe sur la commune puisqu’il réside à Châtenoy. Une passation de responsabilités qui s’est opérée simplement par un travail en binôme pendant plusieurs semaines avec Christophe Josserand qui est le nouveau responsable des espaces verts. Agé de 43 ans, originaire d’Auxonne, titulaire d’un Bac pro horticulture et un en travaux paysagers, il travaillait comme agent territorial à Beaune avec une douzaine de personne sous ses ordres avant de rejoindre les services techniques espaces verts de la commune. Il sera secondé dans ses tâches par une jeune femme Laurianne Tessiaut 35 ans, titulaire d’un BTS, qui était en poste comme formatrice au CFA Horticulture et paysage de Saint Marcel. Elle a choisi de quitter le CFA pour intégrer une collectivité territoriale toujours dans le domaine paysager. Lauriane saura certainement apporter en plus sa touche féminine à l’embellissement de la commune, elle qui a aussi exercé le métier de fleuriste. Le service des espaces verts de la commune est sous la responsabilité de François Boissier directeur des services techniques.

Le binôme nouvellement formé est très orienté vers l’équilibre et l’harmonisation des plantations que ce soit dans le choix des variétés de plantes ou d’arbres, des couleurs, de la mise en valeur du végétal, de la prise en compte du changement climatique pour la sélection des végétaux et des arbres les mieux adaptés.

Vincent Bergeret maire de Châteno-le-Royal a vivement remercié Guy Delamorinière pour son implication et son dévouement dans la vie de la commune. «C’est un pilier des fondations du fleurissement, Guy a passé 37 ans au service de la commune, il a gravi tous les échelons jusqu’à la consécration ultime du label 4 fleurs. Il a fait un travail remarquable et très approfondi sur les choix des essences d’arbres les mieux appropriés au sol et au lieu de plantation sur notre commune, il a toujours été de bon conseil pour les aménagements, les massifs de la commune… » a expliqué Vincent Bergeret. Châtenoy-le-Royal a engagé de gros travaux de réaménagement des abords de la place du marché, avec une refonte totale des massifs qui sont le long de l’avenue du Général Charles de Gaulle, travaux qui normalement débuteront le 3 Mai.

Un autre grand chantier, celui de l’aménagement d’entrée de ville côté Saint Rémy est prévu, et actuellement se termine le carrefour entre la rue Simone Veil du nouveau lotissement du lavoir, la rue Mozart et la rue Paul Dukas. Dans tous ces nouveaux aménagements, le végétal n’est pas oublié et avec les beaux jours les travaux de fleurissement de la commune vont se poursuivre. Du pain sur la planche ou plutôt des fleurs dans la brouette pour les deux nouveaux spécialistes en place et les agents qui seront embauchés en remplacement des départs.

Info Chalon.com souhaite une excellente retraite bien méritée à Guy Delamorinière.

