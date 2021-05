Presque trois ans de chantier pour la réfection complète de la rue du 8 mai 1945.

La rue du 8 mai 1945 de Châtenoy-le-Royal est dans la phase finale de travaux au grand soulagement des riverains

Il reste à aménager les abords, terminer les évacuations des eaux pluviales et ensuite réaliser le revêtement de la chaussée. Pas toujours facile de respecter les échéances initiales lorsque l’ampleur des travaux nécessite l’intervention de grosses structures. Dans cette rue, tous les réseaux eau, gaz, éclairage public, etc… ont fait l’objet de rénovation, de mise aux normes ou d’enfouissement comme les lignes aériennes d’électricité, de téléphonie et de fibre optique. Ce chantier qui dure depuis environ 3 ans et qui, si la météo ne vient pas trop perturber les agents d’Eurovia, devrait être terminé mi-juin.

Mardi matin c’était la réunion de chantier de finalisation avec Roland Bertin adjoint à la commune, Christophe Josserand responsable espaces verts, Bertrand Pelletier 2AGE conseil et le chef de travaux d’Eurovia. Comme pour d’autres rues, les trottoirs seront élargis pour être aux normes, des plateaux vont être réalisés pour casser la vitesse. De 2 sens de circulation jusqu’à maintenant, la rue du 8 mai sera en sens unique en remontant de la rue de Corcelle jusqu’à l’intersection avec la rue du 11 Novembre. La partie entre la rue du 11 Novembre et l’avenue du Général de Gaulle restera à double sens de circulation. La rue sera aussi dotée de végétalisation de pieds de murs et d’un réaménagement des zones de stationnement.

C.Cléaux