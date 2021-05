ASSISES DES MINEURS : 10 ans d’emprisonnement contre « l’homme au marteau »

Le procès de celui qu’on appelle « l’homme au marteau » s’est déroulé devant la cour d’assises des mineurs de Saône-et-Loire, sans publicité. Il s’est achevé ce jeudi 20 en soirée. Les avocats de la défense, maître Connault (barreau de Dijon) et maître Lépine (barreau de Chalon), ont plaidé hier après-midi.

Hier matin, l’avocate générale, Aline Saenz-Cobo avait requis, à l’encontre de l’accusé, âgé de 17 ans au moment des faits : 10 ans d’emprisonnement et un suivi socio-judiciaire de 10 ans, avec injonction de soin. Interdiction de paraître à Chalon-sur-Saône et sur le campus de Dijon.

Interdiction de rencontrer les victimes, de détenir une arme. S’abstenir de toute diffusion d’œuvre ou de toute intervention publique relative à l’affaire et obligation de travail.

Il est environ 19 heures quand la cour d’assises de Saône-et-Loire des mineurs, à l’issue de trois semaines de procès, a déclaré le jeune accusé coupable de tout ce qu’on lui reproche, et l’a condamné à 10 ans d’emprisonnement puis à 10 ans de suivi socio-judiciaire (5 ans de prison à la clé en cas de manquement) avec injonction de soin. Interdiction de paraître à Chalon-sur-Saône, interdiction de paraître sur le campus de Dijon, interdiction de rencontrer les victimes, de détenir une arme, s’abstenir de toute diffusion d’œuvre ou de toute intervention publique relative à l’affaire et obligation de travail.

Le jeune homme de 17 ans qui s’était distingué pendant plusieurs mois fin 2017, à Dijon et à Chalon-sur-Saône, était accusé de tentative d'homicide (à Chalon), vol à main armée (à Chalon), dégradation par incendie (à Dijon), violence avec arme (à Dijon), menaces de mort et provocation à la haine et à la discrimination (par mails envoyés à des rédactions).

Il est incarcéré depuis 3 ans. Il n’a pas réagi à l’annonce du verdict.

FSA