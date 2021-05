Le Gouvernement ouvre la vaccination à toute la population le 31 mai et aux professionnels les plus exposés au virus dès le 24 mai.

La campagne vaccinale contre la COVID-19 a d’ores et déjà permis de protéger plus de 21 millions de Français, en particulier les plus à risque de développer des formes graves de la maladie.

Afin de poursuivre son accélération, le Gouvernement a ouvert la semaine dernière la vaccination aux personnes âgées de plus de 50 ans, avec ou sans facteurs de comorbidités, et permis la réservation de créneaux disponibles du jour pour le lendemain sans critères d’âge.

Dans la perspective des livraisons plus massives de doses le mois prochain, avec 32 millions de doses attendues en juin, et compte tenu d’une couverture vaccinale significative des publics déjà éligibles à la vaccination, le Gouvernement ouvrira la vaccination à tous les Français de plus de 18 ans dès le 31 mai.

Cette ouverture sans critère d’âge sera anticipée pour les professionnels considérés comme plus exposés au virus du fait de leur activité. Ceux-ci pourront, dès le vendredi 21 mai, réserver un créneau de vaccination sur santé.fr ou les sites de prise de rendez-vous en ligne, pour des injections qui démarreront dès lundi 24 mai.

Cesont ainsi plus de 7 millions de professionnels qui pourront bénéficier de ce dispositif anticipé (liste complète en annexe).

Concrètement, les professionnels concernés pourront se faire vacciner sur présentation d’un justificatif d’éligibilité : carte professionnelle (pour les fonctionnaires notamment), bulletin de salaire pour les salariés, déclaration sur l’honneur pour les autres. Les plus de 55 ans, dont deux tiers ont déjà été vaccinés, pourront bien entendu continuer à se faire vacciner en ville, grâce à la mobilisation des médecins et des pharmaciens.

Au-delà du 31 mai, les professionnels exposés pourront également bénéficier de solutions adaptées qui leur seront dédiées dans chaque territoire.

En parallèle, une expérimentation de deux semaines est menée avec une trentaine de service de médecine du travail pour faciliter la vaccination avec le vaccin Moderna directement sur le lieu d’exercice professionnel.

Enfin, le Gouvernement, en lien étroit avec l’Assurance Maladie, les médecins traitants, les associations, et les élus, entend poursuivre le renforcement de ses dispositifs d’aller-vers, afin de réussir à vacciner toutes les personnes les plus à risque de développer des formes graves de la maladie.

Annexe

Liste des professionnels considérés comme plus exposés au virus