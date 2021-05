En 48h, les Youtubeurs adoubés par le Président de la République multiplient les millions de vues

L'exercice de com' est gagnant/gagnant.

Publiée dimanche matin sur les réseaux sociaux, la bataille rangée d'anecdotes entre les Youtubeurs McFly/Carlito et le Président de la République a remporté un vif succès, si on se contente exclusivement des taux de lecture. Ce lundi, la vidéo de plus d'une demi-heure muliutplie les millions de vues sur YouTube. Un exercice de communication inédit pour un Président de la République, qui entend faire le pari de la jeunesse en s'accaparant les codes de communication des réseaux sociaux. Un exercice à double tranchants pour Emmanuel Macron mais qui n'est pas sans rappeler la petite révolution de codes lorsque Valéry Giscard d'Estaing lance l'opération "Devine qui vient dîner" au beau milieu des années 70, révolutionnant la communication politique pratiquée jusqu'alors.

Emmanuel Macron ne fait que suivre une stratégie mise en place par ses soutiens qui vise à le montrer au plus près du territoire et des Français. Les présences régulières dans des émissions très suivies comme celle d'Hanouna, avec par exemple Elisabeth Borne semaine dernière, sont encore là pour démontrer la mise en route de la campagne présidentielle en vue des élections générales de 2022.

Après qu'on soit d'accord ou pas d'accord sur ce que la fonction présidentielle doit incarner en terme de pratiques, cela fait quasiment 50 ans que les présidents de la République successifs ont déployé leurs efforts pour espérer recoller une population toujours plus éloignée de la chose publique, qu'ils soient de droite comme de gauche. Difficile d'en faire la leçon aujourd'hui... même si on voit bien les limites de l'exercice lorsqu'on se penche sur la question de la participation des Français aux élections.

Laurent Guillaumé