Mandat prolongé d’un an pour le conseil municipal des jeunes de Saint Rémy

Le Conseil municipal des jeunes n’a pas eu la possibilité de mener à bien tous les projets prévus, la municipalité a décidé de prolonger le mandat des jeunes.

Le conseil municipal des jeunes est constitué de 24 membres de la 6ème à la 3ème renouvelés tous les ans. Certains membres font plusieurs mandats. Le CMJ se réunit en séance de travail et présente ses projets au conseil municipal de la ville, il participe aux diverses commémorations, aux conseils et aux vœux quand les conditions le permettent. Sur les 24 élus du CMJ quatre conseillers laissent leur mandat : un jeune qui va entrer en seconde au lycée ne renouvellera pas son poste de conseiller après avoir fait deux mandats et trois autres enfants ont eu du mal à vivre la période de crise sanitaire et souhaitent arrêter.

Florence Plissonnier maire de Saint Rémy a félicité les jeunes pour leur implication et le travail qu’ils ont effectué dans ce contexte difficile où le distanciel a primé sur le présentiel. Elle a aussi souligné que même si certains de leurs projets ont vu le jour, ils ont été réduits par exemple la fête du vélo qui a été limitée à des jeux pour les enfants de l’escale ou la visite de l’ONU qui est remplacée par une kermesse. La municipalité va organiser un séminaire à la rentrée pour l'ensemble du CMJ, les nouveaux élus et ceux déjà en place qui continuent.

Madame le maire a aussi félicité Agnès Marmillon qui succède à Mickaël Boucassot et Déborah Boucassot animatrice qui suivent le CMJ, ainsi que Mickaël Boucassot l'ancien référent qui a quitté son poste. Le CMJ un bon moyen pour les jeunes de connaitre les rouages d’une municipalité et d’être acteurs de leur commune.

C.Cléaux