Faire du sport et un bébé, on combine les deux ?

La Chalonnaise Elodie Coussot propose du coaching sportif aux futures ou jeunes mamans. Rééducation, renforcement musculaire… elle accompagne leur reprise d’activité physique, à distance ou à domicile. Info-chalon.com vous en dit plus.

Etre enceinte ou avoir accouché récemment, est-ce renoncer à toute activité physique ? Non bien sûr, tout dépend, vous vous en doutez, de quelle activité, de quels mouvements, de quelle intensité.

Elodie Coussot a quitté Villeurbanne pour venir s’installer récemment à Chalon. Diplômée d’État depuis 2017, elle est salariée dans une salle de remise en forme, à Chagny. Elle vient de créer, en parallèle, son site de coaching pré et post natal, sweetfitness-coaching : « Je voulais avoir de l’expérience dans mon métier avant de me spécialiser dans ce coaching pour futures et jeunes mamans. En 2019, j’ai d’abord créé un blog et je découvrais en même temps que j’étais enceinte. Ça m’a beaucoup aidée dans mon approche. »

Se réapproprier son corps



Remettre son corps en mouvement après un accouchement ou poursuivre une activité physique pendant la grossesse, ça se fait progressivement. Il ne faut pas se montrer trop pressées et c’est là qu’Élodie propose un accompagnement sur mesure : « Il y a des étapes à respecter, rappelle-t-elle, un rythme et une intensité à ne pas dépasser : rééduquer son périnée, procéder à un renforcement musculaire doux et progressif. Ne surtout pas forcer son corps sous peine de causer des problèmes à moyen ou long terme, comme les fuites urinaires ou plus grave encore. L’objectif, c’est de vivre une maternité épanouie. »

Coaching sportif



Sur son site, la coach résume ce qui se passe dans le corps pendant la grossesse et après l’accouchement. Comprendre son corps, c’est déjà apprendre à le respecter. À l’intérieur, mais aussi à l’extérieur, Élodie Coussot vous guidera dans les gestes qui rééduquent tout en respectant le corps. Par exemple, la gym poussette, vous connaissez ?

Pour un tarif de 50 € de l’heure, la coach construit un programme sur mesure, après avoir déterminé votre profil à l’aide d’un questionnaire. Une condition obligatoire : le certificat médical, bien entendu.

En projet pour la rentrée : trouver une salle à Chalon et proposer des cours collectifs en petit groupe de 5 à 6 femmes. À suivre.

Par Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon.com

Site : sweetfitness-coaching.com