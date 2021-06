DECONFINEMENT - Couvre-feu, restaurants, télétravail… Ce qui change en France dès cette semaine

Réouverture des cafés et restaurants en intérieur, des salles de sport, mais aussi des stades, des foires, des concerts et des festivals sous conditions, report du couvre-feu de 21 h à 23 h…

C'est la 2e étape du déconfinement attendu par un grand nombre de professionnels de la restauration notamment, d'autant plus qu'avec l'ouverture de la Coupe d'Europe de Football, les terrasses espèrent bien faire le plein. Le couvre-feu de 21h (oui.. oui malgré les apparences) passe à 23 h à compter de mercredi. Une bouffée d'air attendue même si la météo n'est pas des plus clémentes. Pour rappel, au-delà de 23h, il sera indispensable de présenter une attestation de déplacement ! Il est toujours bon de le préciser !

A compter de mercredi, c'est aussi la réouverture à 100 % des terrasses en terme de jauge dans les restaurants mais aussi la réouverture des salles à l'intérieur mais uniquement à 50 % des capacités pour le moment. Rappelons qu'en terrasse, la règle des 6 personnes attablées reste en vigueur.

Pour le télétravail, les règles s'allègent avec la possibilité de trois jours en distanciel et deux jours en présentiel.

Du côté des commerces, la jauge augmente avec une limite qui passe de 8 à 4 m2. Pour les marchés extérieurs, la question est levée.

Du côté des événements culturels et sportifs, la jauge est également vue à la hausse avec un maximum de 5000 spectacteurs. Les salons et les foires peuvent rouvrir à conditin de respecter les 50 % de leur capacité initiale. Les cinémas, les théâtres et salles de spectacles monte à 65 % de leur capacité avec toujours un plafond de 5000 personnes.

Les salles de sport mais aussi les piscines et les gymnases rouvrent avec une jauge de 50 % de leur capactié. Les sportifs devant respecter une distance de 2 mètres entre eux. Les sports de combat restent autorisés qu'en extérieur. La danse est autorisée à reprendre pour les majeurs, sans contacts et à 35% de l'effectif selon les recommandatons gouvernementales.

