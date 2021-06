Le musée Vivant Denon à Chalon-sur-Saône s’associe au musée Rolin d’Autun et au musée du Louvre pour une exposition exceptionnelle !

Les deux sites proposent au public une exposition qui porte sur la mise en lumière de la commande artistique de hauts dignitaires bourguignons entre 1425 et 1510. Retour en images d’Info Chalon à l’occasion d’une visite commentée par Brigitte Maurice Chambard, commissaire et conservatrice en chef du musée Denon.

L’exposition « Miroir du Prince, La commande artistique des hauts fonctionnaires bourguignons 1425-1510 » est visible depuis le 5 juin. Reconnue d’intérêt national, elle est déployée sur deux musées bourguignons : le musée Vivant Denon de Chalon-sur-Saône, qui s’intéressera à Jean Germain et aux familles Rolin, Poupet et Neufchâtel, et le musée Rolin d’Autun qui apportera, quant à lui, un regard renouvelé sur les grandes commandes artistiques des familles Rolin et Clugny. Ce double rendez-vous propose plus de 80 œuvres et objets remarquables (sculptures, peintures, vitraux, tapisseries, manuscrits dont les magnifiques enluminures nous émerveillent, dessins et objets précieux) provenant de prestigieux musées et collections. Il a été organisé avec la collaboration exceptionnelle du musée du Louvre et met en lumière l’extraordinaire foyer culturel développé par les quatre ducs de Bourgogne qui trouvèrent écho et réappropriation dans celui de leurs dignitaires. Chacun aura la possibilité de découvrir cette rare et magnifique exposition jusqu’au 19 septembre 2021.

Info Chalon a participé à la visite organisée samedi dernier et commentée par Brigitte Maurice Chambard, historienne de l’art médiéval, notamment Directrice des musées municipaux chalonnais. Dotée d’un parcours très bourguignon (née à Beaune, diplômée de l’Université de Dijon, passée par Sens, Cluny et Autun où elle exercera durant de très nombreuses années en tant que directrice du musée Rolin et du musée lapidaire Saint-Nicolas), Brigitte Maurice Chambard est intarissable sur le sujet qui nous est présenté ici et nous en livre un discours passionnant. Cette nouvelle exposition a nécessité 4 années de préparation, car tout un travail scientifique, d’archiviste, mais aussi de restauration de certaines œuvres, a été mené ; notamment la publication d’un catalogue chez Snoeck Éditions (288 pages, 150 illustrations), un Hors-série Le Petit Léonard aux Éditions Faton, et un Numéro spécial des Dossiers de l’art, également aux Éditions Faton.

L’exposition est très riche et s’adresse à tous comme le souligne Brigitte Maurice Chambard. Les plus petits, attirés par l’aspect plus chevaleresque, ne seront pas en reste et pourront admirer également le collier de l’Ordre de la Toison d’Or. Les plus grands pourront découvrir le fonctionnement administratif et politique de l'État bourguignon, qui est une véritable puissance à cette époque. Les aspects artistique, intellectuel et spirituel prennent toute leur place également dans ce parcours. De nombreuses actions seront également menées autour de ce grand rendez-vous : conférences, visites guidées, concert, ateliers pédagogiques pour les plus jeunes, animations, voyages en bus entre Chalon-sur-Saône et Autun via l'Office du Tourisme…

ATTENTION ! NOUVEAUX HORAIRES pour cette exposition :

Accès tous les jours (sauf le mardi, le 14 juillet et le 15 août), de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Pour plus d'informations : https://www.museedenon.com