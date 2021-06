Très belle réalisation pour Virey le Grand et ses enfants !

André Accary et Sébastien Martin ont eu le droit à une visite privée, pilotée par Guillaume Thiebaut, maire de la commune.

Le bâtiment qui entrera d'ici quelques jours en fonction est d'une toute beauté, tant qu'en terme fonctionnel que du côté de l'esthétisme. Intégration paysagère, matériaux plébiscités et choix global font que la cantine et la halte-garderie qui entreront en fonction de ce nouvel espace auront un vrai écrin à la hauteur des enjeux de la petite enfance. Guillaume Thiebaut affichait le grand sourire à présenter le "bébé" communal à André Accary - Président du Conseil départemental de Saône et Loire, Sébastien Martin -Président du Grand Chalon mais aussi d'Alain Gaudray et Dominique Melin, candidats aux élections départementales sur le canton alors que du côté du fonctionnement, le cadre du RPI avec Lessard restera bien évidemment en vigueur. D'un montant global de 1 million d'euros, le nouvel espace a pu compter sur un gros financement de l'Etat à hauteur de 300 000 euros et de la région à hauteur de 200 000 euros, 71 000 euros du Conseil départemental et 90 000 euros du Grand Chalon.

Une réflexion intensive sur l'usage de matériaux visant à diminuer les impacts sonores notamment dans la partie restauration a été menée par les architectes. La réception se fera le 17 juin avec une ouverture avant la fin de l'année scolaire.

Placé sous maîtrise d'ouvrage de la SEM Val de Bourgogne, le bâtiment a été conçu par le cabinet d'architecte chalonnais, Sénéchal-Auclair... et du côté de la rédaction d'info-chalon.com, ça a fait mouche !

Laurent Guillaumé