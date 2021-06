Un nouveau look pour le massif de la rue d’Ottweiller

Le parterre de la rue d’Ottweiller au droit de la mairie est entièrement refait et arbore des sculptures

C’est un massif entièrement refait avec un tout nouveau décor tendance écologie que les agents des espaces verts de la ville de Saint Rémy vont offrir aux San Rémois(es). Aux abords de la mairie, avec ses poules en métal découpé réalisées par Karim Bonnin agent des services techniques, le parterre prend des airs bucoliques. Pour compléter ce décor, un arrosoir géant vient prendre place à proximité des poules et verse son eau dans une mare bleue. Des plantes sillonnent le massif. Trois grands bacs à fleurs estampillés du logo de la commune ont été installés et diverses plantations vont fleurir ce lieu proche de la place de la mairie et des commerces. C’est Florence Plissonnier qui a insufflé ce thème auquel les services techniques et espaces verts ont pris encore une fois une grande part.

C.Cléaux