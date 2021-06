REGIONALES : Le temps des Cerises veut bousculer l'ordre établi selon Denis Lamard

Nous rejetons avec force la logique mortifère qui consiste à étrangler la démocratie autour de deux blocs, le Front National d’un côté et les apprentis sauveteurs macronistes de l’autre ! Installer ce clivage mènera indéniablement à court terme à la victoire de l’extrême droite dans nos régions, demain dans le pays.

Le Temps des Cerises offre la possibilité de desserrer l’étau et d’empêcher le scenario du pire. Le Temps des Cerises refuse le fatalisme, il redonne de l’espoir, il permet un vote utile non pas pour faire barrage en votant CONTRE ceux qu’on ne veut pas mais d’avoir enfin le luxe de pouvoir voter librement POUR.

POUR le retour des services publics là où ils ont disparu, dans nos campagnes, dans les quartiers, et notamment le service public du train, que l’on veut gratuit pour les jeunes.

POUR l’égalité des territoires, l’accès facilité à la santé, au numérique, à la culture.

POUR une ligne claire à gauche refusant les compromissions avec le bulldozer libéral qui broie ceux qui n’ont que leur travail pour vivre.

POUR la sauvegarde de notre modèle industriel et le conditionnement des aides économiques à des exigences sociales et environnementales. Oui pour aider massivement les entreprises à investir et se développer mais si pollution, délocalisations ou licenciements elles devront rembourser les aides publiques !

POUR entamer une véritable bifurcation écologique, la préservation de la biodioversité, un grand plan de rénovation thermique des bâtiments, la recherche sur les énergies alternatives, une agence régionale de l’énergie.

POUR redonner la parole et le pouvoir aux gens, en les associant aux décisions qui concerne leur vie, en les faisant participer à l’élaboration des politiques publiques, en scellant avec les populations de véritables contrats de territoires respectueux des réalités locales.

Dimanche 20 juin il ne faut pas laisser les autres décider à votre place. Ensemble nous pouvons bousculer l’ordre établi. Dimanche 20 juin c’est le Temps des Cerises !

Denis Lamard, Conseiller régional délégué à la jeunesse et à la vie associative

Tête de liste Le Temps des Cerises en Saône-et-Loire